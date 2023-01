Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Do prostor motorestu nastříkal zapáchající tekutinu . . . policie ho hledá.

STŘ. ČECHY - Policisté hledají muže, který z neznámých důvodů navrtal dveře motorestu, a tím nastříkal do objektu nznámou, silně zápachající tekutinu. Jeho jednání zachytila bezpečnostní kamera.

Policisté dálničního oddělení Bernartice zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 v souvislosti s případem, který se stal první lednový den roku 2023.

Poblíž motorestu U Rybiček, který se nachází na 42. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu, se pohyboval kolem deváté hodiny večer neznámý muž. Následně vytáhl z tašky vrtačku, kterou vyvrtal otvor do zadních dveří vedoucích do motorestu a přes něj poté nastříkal do vnitřních prostor motorestu tekutinu, která velmi silně zapáchala. Poté se přesunul k hlavnímu vchodu motorestu a neznámou tekutinou potřísnil i reklamní vývěsní tabuli. Podle majitele motorestu se mohlo zřejmě jednat o kyselinu máselnou, která je specifická svým silným, nepříjemným zápachem.

Muže a jeho zvláštní počínání zaznamenaly bezpečnostní kamery. Záznam by tak mohl pomoci při objasnění případu, zejména pak přispět k odhalení totožnosti neznámého muže, s nímž by policisté rádi hovořili.

Pokud někdo muže na záznamu poznává, ať kontaktuje policisty na telefonu 725 997 590, nebo na lince tísňového volání 158.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

24. ledna 2023





