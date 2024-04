Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do prodejny jako hubeňour, z prodejny jako svalovec

ÚSTECKO - Policisté se čas od času u kamerových záznamů i pobaví.

Ústeckým policistům se podařilo objasnit krádež mobilních telefonů za 72 tisíc korun. První týden v březnu krátce před zavíračkou zavítala skupina čtyř mužů do prodejny s mobilními telefony v obchodním centru. Dva z těchto mužů na začátku zaměstnali obsluhu prodejny a další dva se šli porozhlížet po prodejně. Stačila jim na to chvilička a už věděli, co a jak. Ve chvíli, kdy jeden z mužů už šel na jisto, tak druhý mu kryl záda a zakrýval výhled zaměstnanci prodejny. Z kamerových záznamů je vidět, jak si muž pod bundu schovává mobilní telefony, kde to jen jde. Do rukávů, na záda a za opasek. Ovšem ve chvíli, kdy se má již k odchodu, tak mu postupně začínají krabice s mobilními telefony vypadávat. I tak se mu podaří odejít. Díky kamerovému systému a místní znalosti policistů se podařilo všechny pachatele vypátrat a ve spolupachatelství jim ve zkráceném přípravném řízení sdělit podezření z trestného činu Krádeže. Za uvedené jednání jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 19. dubna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

