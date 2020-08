Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do práce policistů mohly nahlédnout děti v Krásné Studánce

LIBERECKO - Dopravní, cizineckou i pořádkovou policii viděly dnes děti na letním táboře v Krásné Studánce.



Dnešního dne se policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje znovu vydali na letní tábor, tentokrát za dětmi do Krásné Studánky u Liberce. Mladým táborníkům byla představena policejní hlídka z oddělení silničního dohledu, která děti prověřila ze znalostí v oblasti dopravních značek a předala jim rady k bezpečnosti při jízdě na kole, koloběžce a samotné chůzi po pozemní komunikaci. Za odměnu si děti mohly sednout do jejich služebního auta a zapnout majáky se sirénou.

Do centra dění dorazila i hlídka cizinecké policie, a to přímo služebním vozidlem zn. Mercedes Benz Sprinter tzv. „Schengenbusem.“ Zde si děti připadaly jako v kanceláři na kolečkách, neboť auto je mimo výstražný a rozhlasový systém vybaveno i skvělou moderní technikou např. vnitřní laboratoří pro odhalování padělaných dokladů a písemností, vlastní elektrocentrálou atd. Samozřejmě nechyběla i zábava v podobě povídání do megafonu a dětské příkazy se rozléhaly po celém tábořišti.

Celkem 45 mladých nadšenců ve věku od 8 do 14 let fascinoval policista z personálního odboru, který předvedl svoji výstroj a výzbroj z pořádkové policie. Z dorostenců si vybíral své budoucí parťáky a postupně je oblékal do těžké neprůstřelné vesty s přilbou a chrániči, obdařil je ochranným štítem a obuškem a společně na ukázku spoutali nejednoho rošťáka. Při závěrečném nástupu všichni nevěřícně sledovali, jak policistovi z lesa přilétla kouzelnická hůlka a na chvilku je zahalil do světa magie.

Atmosféru krásného letního dopoledne si ratolesti ve společnosti policistů zajisté užily a vedoucí si pro ně od preventistek převzal drobné dárečky na rozloučenou.



5. 8. 2020

nprap. Bc. Dana Burešová

preventistka KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem