Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do práce na ranní směnu nedorazila

ČESKOLIPSKO - Žena havarovala najetím do výmolu na elektrokoloběžce a těžce se zranila.

Ne příliš povedený Valentýnský den prožila včera 32letá žena, která ráno v 5.30 havarovala na elektrokoloběžce cestou do práce najetím do neoznačeného výmolu na silnici v Litoměřické ulici v České Lípě. Poté, co do něj sjela, přeletěla přes řidítka a dopadla hlavou na obrubník chodníku. Kdyby přitom neměla na hlavě připnutou cyklistickou přilbu, pravděpodobně by takový pád nepřežila.

Náraz do betonu na její přilbě způsobil hlubokou promáčklinu, ale ta i přesto její hlavu ochránila. Žena je od včerejšího dne v péči traumatologického oddělení českolipské nemocnice s tříštivou zlomeninou pažní kosti a čeká ji náročná operace.

V této souvislosti důrazně doporučujeme všem uživatelům elektrokoloběžek, aby při jízdě používali cyklistickou přilbu, která je při nehodě ochrání před závažným zraněním hlavy a může jim tím i zachránit život.

15. 2. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

