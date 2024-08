Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Do pátrání po pohřešovaném se zapojil i Egir

PŘÍBRAMSKO- Se svým psovodem seniora nalezli včas.

Asi hodinu před půlnocí 6. srpna 2024 přijalo operační středisko oznámení o osobě, která si dle oznamovatele chce zřejmě ublížit nebo spáchat sebevraždu.



Na Příbramsko byl proto okamžitě vyslán i kynolog pprap. Petr Tomáš se psem Egirem, kteří na místo dorazili do několika málo minut po oznámení.



Ve spolupráci s dalšími policisty, kteří už na místě události byli a propátrali okolí rodinného domu, se kolega Petr s Egirem pustili do práce a hledání 74letého seniora.



Nejprve propátrali přilehlé okolí, následně se vydali na lesní cestu, kde propátrali i přilehlé pozemky. Asi po 20 minutách pátrání pes nalezl ležícího pohřešovaného muže ve vysoké trávě poblíž potoka. Muž naštěstí nejevil žádné známky zranění, ale i tak byla na místo přivolaná záchranná služba, která si seniora převzala do své péče.



Zákrok pprap. Petra Tomáše a jeho 4letého psího parťáka Egira byl tedy velmi úspěšný a podařilo se jim muže najít včas.

Oběma přejeme spousty podobně úspěšných akcí a společných let ve službě.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

13. srpna 2024

Odkazy do noveho okna Petr Tomáš - Egir Detailní náhled

vytisknout e-mailem