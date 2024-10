Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Do pátrání po pohřešované se zapojil i vrtulník. Úspěšně

Třinec - ženu se podařilo zachránit.

V úterý večer přijali policisté oznámení, kdy oznamovatelka měla obavu o život své známé, která odešla v odpoledních hodinách z domu v Třinci neznámo kam. Dalším šetřením policisté zjistili, že by si pohřešovaná žena mohla chtít sama ublížit.

Proto se okamžitě rozjela pátrací akce, do které se zapojila téměř dvacítka strážců zákona z řad pořádkové i dopravní policie, včetně psovodů se služebními psy a také strážníci Městské policie Třinec. Do akce byl povolán i vrtulník Letecké služby. Policisté po ženě pátrali v různých částech města Třince a na místech, ke kterým měla nějaký vztah. Také provedli prověrku v nemocničních zařízeních. To vše s negativním výsledkem.

Krátce před půlnocí předali policisté pátrající z vrtulníku nad zalesněnou oblastí svým kolegům na zemi poznatek o možném výskytu osoby poblíž břehu řeky Olše. Na místo ihned vyjela hlídka dopravních policistů, která byla nejblíže. Kolegové z Letecké služby místo nálezu označili z vrtulníku světelným kuželem, aby hlídku navedli správným směrem.

Jak se ukázalo, jednalo se opravdu o pohřešovanou ženu, kterou policisté nalezli ležící v travnatém porostu poblíž řeky. Byla v bezvědomí, proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu převezla do nemocničního zařízení. Nyní již disponujeme informacemi, že je mimo ohrožení života.

Díky dobré a rychlé spolupráci policistů ve vzduchu i na zemi se tak ženu podařilo včas nalézt a zachránit.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

10. října 2024

