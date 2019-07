Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Do novostavby vznikl zloděj

RAKOVNICKO – Pomozte ho vypátrat.

V pondělí 22. července 2019 přijal operační důstojník oznámení na linku 158, že v obci Nové Strašecí v ulici Jiřího Šotky došlo k vloupání do novostavby. Neznámý pachatel v době od 15:30 hodin dne 18. července 2019 do 7:30 hodin dne 22. července 2019 vypáčil nejprve okno do nemovitosti a následně z domu odcizil celkem sedm balíků s trojžilným kabelem v délce 500 metrů. Škoda byla vyčíslena na 10.000,- Kč.. Poškozením okna způsobil pachatel škodu 20.000,- Kč.

Případ je šetřen jako přečin krádeže a přečin poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Nové Strašecí, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 880 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. července 2019

