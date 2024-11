Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Do nemocnice už to nestihl, zachránili jej policisté

Policisté z Oddělení hlídkové služby Prahy I. poskytli první pomoc muži, kterému tím společně s náhodným kolemjdoucím zachránili život.

Na začátku listopadu jsme na linku 158 přijali žádost o součinnost při zdravotním kolapsu muže na benzínové čerpací stanici v Praze 6. V odpoledních hodinách se muži neudělalo dobře a tak se rozhodl odjet osobním automobilem do nemocnice a to za doprovodu své ženy. Cestou se mu však velmi přitížilo a byli tak nuceni vozidlo zastavit. Muž následně omdlel a upadl do bezvědomí. Naštěstí se na místě nacházel náhodný svědek, který mu začal ihned poskytovat první pomoc. Policisté, kteří se na místo dostavili záhy, pokračovali v nepřímé srdeční masáži a následně na tělo muže přiložili AED (automatizovaný externí defibrilátor). Přístroj násedně doporučil ekektrický výboj, který úspěšně proběhl a policisté pokračovali v resuscitaci až do příjezdu záchranné zdravotnické služby. Zdravotníci společně s policisty dokázali ještě na místě u muže obnovit jeho základní životní funkce a poté byl převezen do nemocnice k dalšímu ošetření. Zároveň tímto děkujeme kolemjdoucímu muži, který poskytl pomoc jako první a neváhal tak zachránit lidský život.

por. Kristýna Zelinková- 11. listopadu 2024

