Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do Německa nedojel

ÚSTECKÝ KRAJ – Afghánec měl namířeno do Německa, vysadili ho v Ústí.

V neděli před půlnocí vyjeli ústečtí policisté do ulice Hrbovická v Předlicích, kde se měl podle oznámení na linku 158 nějaký cizinec dožadovat policie. Hlídka na místě zjistila, že muž rozumí jen velmi málo anglicky, uvádí, že je občan Afghánistánu a nemá u sebe žádné doklady. Byl proto zajištěn, umístěn do policejní cely a věcí se začal zabývat odbor cizinecké policie.

Protože Afghánec uvedl, že je mu 15 let, byl u něj proveden rentgen kůstek zápěstí za účelem zjištění skutečného věku. Podle výsledku byl určen jeho věk na minimálně 19 let. Sejmutím otisků prstů a jejich porovnáním v databázi bylo také zjištěno, že byl v Rumunsku daktyloskopován z důvodu žádosti o udělení mezinárodní ochrany, a lze tedy předpokládat, že je na území Rumunska v postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

V průběhu výslechu cizinec uvedl, že Afghánistán opustil z důvodu probíhajících bojů na území a cílem jeho cesty byla Spolková republika Německo. Nikdy nevlastnil žádný cestovní doklad a cestoval za pomoci převaděčů přes Irán, Turecko, Řecko, Makedonii, Srbsko a Rumunsko. V Rumunsku se ukryl v kontejneru nákladního vozidla, kterým cestoval 3 dny, a byl řidičem vysazen na území České republiky v Ústí nad Labem.

Vzhledem k tomu, že Afghánec pobývá na území České republiky neoprávněně bez platného cestovního dokladu a oprávnění k pobytu a že se lze důvodně domnívat, že je na území Rumunska v postavení žadatele o azyl, byl muž zajištěn a umístěn do Zařízení pro zajištění cizinců Balková odkud by měl být předán zpět do Rumunska.

por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

21. 10. 2020

