Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Do několika minut po krádeži kola byl zadržený policisty

MŘ Ostrava - objasněná krádež bicyklu

Na tísňovou linku 158 operační důstojník zhruba v polovině května přijal oznámení o krádeži jízdního kola v Polance nad Odrou. Žena ve věku 62let uvedla, že jízdní kolo zaparkovala do stojanu, uzamkla ho lankovým zámkem a šla si do místního obchodu nakoupit. Když po několika minutách z obchodu vyšla, bicykl se zde nenacházel. K popisu kola poškozená ještě uvedla, že bylo šedé barvy a mělo cestovní brašny. I přesto, že zpočátku nebyl jasný směr újezdu ani popis možného pachatele, policejní hlídky se rozjely všemi možnými směry. Následně operační důstojník vyhodnotil kamerové záznamy a zjistil možný popis pachatele, který předal hlídkám v terénu. Netrvalo dlouho a policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava si na ulici Mannesmannova ve Svinově všimli mladého muže, který jel na horském kole šedé barvy odpovídající popisu. Proto se rozhodli ho zastavit a zkontrolovat. Ten s odpovědí ani na chvilku nezaváhal a policistům se na ulici přiznal, že kolo odcizil před obchodem v Polance nad Odrou. Kolo tak strážci zákona mohli následně vrátit zpět do rukou majitelce.

Ukázalo se, že se jedná o 20letého mladíka, který už má čtyři záznamy v rejstříku trestu. Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 1 zahájili v dané věci úkony trestního řízení ze spáchání přečinu krádež. Vzhledem k hodnotě jízdního kola, které následně bylo ohodnoceno pod částku 10.000 korun, bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Doporučujeme:

· Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek a to nejen při odstavení jízdního kola na ulici, ale také v kolárnách či společných prostorách domů. Bicykl uzamykejte k pevnému bodu (např. k zábradlí, ke kolostavu). Na trhu je celá řada velmi kvalitních zámků. V tomto případě platí, že investovat větší částku za kvalitní zabezpečení se rozhodně vyplatí.

· Pro případ krádeže Vašeho kola si poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné provedení, případně pořiďte jeho fotografii, abyste mohli svůj bicykl v případě potřeby identifikovat. Ponechejte si také doklady o koupi kola.

· Okamžitě se obraťte na policii, na linku 158, když zjistíte, že ke krádeži došlo. Čím dříve začnou policisté po pachateli pátrat, tím je větší šance, že ho dopadnou.

dne 7. června 2023

por. Bc. Eva Michalíková

