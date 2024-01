Do Maďarska dnes vyjel další kontingent českých policistů

Budou pomáhat střežit maďarsko – srbské hranice. Čtyřicet policistů bude 2 měsíce ve společných hlídkách s maďarskými kolegy bránit nelegálním migrantům ve vstupu na území Maďarska.

Intenzivní spolupráce se státy tzv. balkánské trasy vedla v druhé polovině roku 2022 ke snížení nelegální migrace z tohoto směru. Svou roli hraje i dlouhodobé působení českých policistů ve městě Szeged, kde s krátkou přestávkou bráníme pronikání nelegálních migrantů do EU již od roku 2016.

V roce 2022 se do boje s nelegální migrací v Maďarsku zapojilo 240 policistů z různých útvarů napříč celou ČR. Součástí každého kontingentu byl také psovod se služebním psem a termovizní vozidlo.

Pro letošní rok plánujeme do Maďarska vyslat 6 kontingentů. Další desítky policistů se zapojí do boje proti nelegální migraci v rámci operací agentury Frontex, které probíhají jak na ostrovech ve Středomoří, tak na pevnině v různých státech EU i mimo ně. V loňském roce bylo do operací Frontexu vysláno 146 policistů do 16 zemí.

kpt. David Schön

12. ledna 2024

