Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Do ledna následujícího roku nesměl řídit

KOLÍNSKO – Muž je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V pondělí po půlnoci zastavila hlídka z obvodního oddělení Pečky ke kontrole osobní vozidlo Peugeot, které řídil 34letý muž. Zastaven byl v Pečkách v ulici Fügnerova, kde hlídce na výzvu k předložení dokladů uvedl, že má zákaz řízení. To se potvrdilo v systému lustrace osoby, kde policisté zjistili, že má platný zákaz řízení pro všechny skupiny motorových vozidel, a to od července letošního roku do ledna 2021. Policisté muže vyzvali k dechové zkoušce a testu na drogy. Dechová zkouška byla negativní, avšak testu na jiné návykové látky se podrobit odmítl.

Čtyřiatřicetiletý muž je nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

24. listopadu 2020

vytisknout e-mailem