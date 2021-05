Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do kryptoměn neinvestovali

BRNO VENKOV: Přes účty důvěřivých mužů procházely peníze pravděpodobně z jiných podvodů.

Investice do kryptoměny zlákaly v minulých dnech dva muže z Brněnska. Nechali se totiž oslovit zajímavým internetovým inzerátem snadného výdělku v kryptoměně. Pak se odehrál stejný scénář. Oba byli telefonicky osloveni a výsledkem hovoru byla dohoda o zařazení do programu a nainstalování speciálního softwaru. Po zaplacení sedmitisícového vstupního poplatku pak muži operátorovi poskytli potřebné údaje včetně kopií dokladů a přístupu ke svému bankovního účtu. Ochotně mu pak i sdělovali zasílané bezpečnostní kódy a na obrazovce sledovali, jak neznámá osoba prostřednictvím vzdáleného přístupu pracuje na jejich počítači. Na to, že se na jeho účtu děje něco nekalého, přišel pětapadesátiletý muž až po zjištění, že na jeho účtu nejsou žádné prostředky. Problém sice konzultoval se svým novým telefonickým poradcem, ale přítrž v řádění podvodníka nakonec udělala banka. Ta prováděné transakce vyhodnotila jako rizikové a účet zablokovala. Devětasedmdesátiletý muž se sice o toky peněz na jeho účtu zajímal mnohem živěji, ale podvodník i tak dokázal z konta odčerpat mimo sedmitisícový poplatek i dalších více než třicet tisíc korun. I přes jeho konto proběhlo několik podezřelých plateb a banka účet zablokovala. Oba muži vedle toho že přišli o tisícové částky, se musí obávat, zda podvodník nezneužil jejich doklady k dalším nezákonným činnostem.

por. Bohumil Malášek, 6. května 2021

