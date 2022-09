Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do kočárkárny se nedostal

CHOMUTOVSKO - Podezřelého z vloupání policisté odhalili.

Chomutovští kriminalisté zjistili totožnost neznámého pachatele, který se měl pokusit dostat do kočárkárny panelového domu v Jirkově. Vstupní dveře do domu sice překonal, avšak přímo do kočárkárny se mu už vniknout nepodařilo, takže svou snahu zřejmě vzdal. I když se mu krádež nezdařila, škodu přesto způsobil. Při pokusu o vypáčení totiž poškodil zámek i kování dveří.

Policistům se podařilo zjistit, že popsané jednání má mít na svědomí 32letý Jirkovan. Toho znají díky jeho trestní minulosti, za spáchání trestného činu krádeže byl muž již dříve odsouzen.

Dotyčný nyní znovu čelí obvinění ze spáchání krádeže ve stádiu pokusu, a pokud bude odsouzen, mohl by kvůli opakování trestné činnosti strávit až tři roky za mřížemi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. září 2022

