Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Do incidentu se pár kopy zapojila i dívka

České Budějovice - Všichni jsou podezřelí ze spáchání přečinu výtržnictví.

Českobudějovičtí policisté podezírají trojici osob, dva mladíky a dívku ze spáchání přečinu výtržnictví, kterého se měli dopustit včera kolem půl čtvrté odpoledne v ulici Žižkova před jednou z restaurací. Po slovní rozepři se do sebe nejdříve pustili dva mladící a poté i dívka. Jeden z aktérů musel být po incidentu převez k ošetření do nemocnice. Co předcházelo rozepři budou mít možnost policistům vysvětlit v následujících dnech.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

6. srpna 2021

vytisknout e-mailem