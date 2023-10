Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do hospody vstoupil po zavíračce

MOSTECKO - Teď mu hrozí tři roky vězení.

Mostečtí kriminalisté objasnili krádeže a vloupačky, ke kterým došlo v polovině prázdnin. Podle nich 36letý muž vstoupil do jedné z restaurací v centru okresního města. Na tom by nebylo nic zvláštního až na to, že bylo už po otevírací době a ke vstupu musel použít násilí. Pak se nezvaný host sám obsloužil a vůbec netroškařil. Z provozovny po jeho odchodu zmizelo 105 krabiček cigaret, 12 lahví alkoholu i finanční hotovost. Včetně poškození majetku napáchal Mostečan škodu ve výši 50 tisíc korun. O dva dny poté pak neodolal pohledu na nezajištěné jízdní kolo za 20 tisíc korun. To bylo opřené o výlohu trafiky, protože majitel zrovna nakupoval. Muž na kolo naskočil a odjel pryč. Pak ho prý rychle prodal za zlomek ceny, protože se bál, aby bicykl někdo nepoznal. Další dvě jízdní kola měl lapka odcizit po třech dnech. To v jednom z panelových domů v nočních hodinách poškodil zámek dveří u kočárkárny, kde byla horská kola uložena. Zajištěný důkazní materiál dovedl kriminalisty ke konkrétní a známé osobě. V evidencích policisté totiž zjistili, že tento Mostečan už za krádeže strávil ve vězení téměř tři roky. Od vyšetřovatele si převzal obvinění ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci. Za mříže se tak může stíhaný v případě odsouzení vrátit až na další tři roky.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. října 2023

