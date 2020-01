Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do hlavy dostal půllitrem

MOST - Kriminalisté útočníka vypátrali a obvinili z těžkého ublížení na zdraví; Pytel s marihuanou hodil pod auto.

Mostečtí kriminalisté objasnili případ napadení, který se stal na podzim v Litvínově. Tehdy neznámý muž napadl poškozeného před jednou litvínovskou restaurací. Muž ve věku 27 let z Prahy měl v pozdně nočních hodinách na místě veřejně přístupném po předchozí slovní rozepři udeřit jiného mladého muže skleněným půllitrem do hlavy. Napadený muž utrpěl zranění, se kterým byl odvezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Kriminalisté provedeným šetřením útočníka vypátrali a vyšetřovatel zahájil trestní stíhání a muže obvinil ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Obviněný je stíhán na svobodě. Pokud bude odsouzen, hrozí mu za tato jednání trest odnětí svobody na tři léta až deset let.

Ze zahrady zmizelo víno

Obrničtí policisté šetří případ krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Zatím neznámý lapka vnikl koncem roku v obci na Mostecku do jedné zahrady, kde se násilím dostal do zahradního domku. Uvnitř hledal, co by odcizil. Hodily se mu láhve s vínem, které odnesl. Podíval se i do kůlny, tam zřejmě k odcizení nic nenašel. Vnikl i do sousední zahrádky, odkud odcizil varnou konvici a další věci. Celkem zloděj napáchal škodu ve výši devět tisíc korun.

Pytel s marihuanou hodil po auto

Na policii skončil 28letý muž z Litvínova. Ten měl loni v Litvínově přechovávat neoprávněně pro vlastní potřebu tisíc gramů konopí. Muž byl přistižen v obci pozdě v noci hlídkou, a když spatřil uniformy, vhodil rychle pod zaparkovaný automobil pytel. Strážníci si počinu všimli a nalezli odhozený pytel, ve kterém byl rostlinný materiál. Podezřelý byl na místě předán hlídce policie i se zajištěným materiálem. Ten byl následně odeslán na rozbor na odbor kriminalistické techniky. Analýzou byl v zajištěném rostlinném materiálu zjištěn obsah účinné látky. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a Litvínovana stíhá na svobodě.

Most 3. ledna 2020

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem