Do garáže se vrátil

BOSKOVICKO: Zloděj se do objektu dostal pravděpodobně za použití shodného klíče.

S málem se spokojuje zatím neznámý pachatel, který se v Boskovicích po několika dnech vrátil do garáže pětaosmdesátiletého majitele. Zloděj se do garáže dostal bez viditelného poškození, pravděpodobně za použití shodného klíče. Po první zlodějské výpravě odnesl autonabíječku. O několik dnů později do garáže zavítal podruhé. To si k druhé odložené nabíječce odnesl i stařičké autorádio. Majiteli objektu tak způsobil škodu za nejméně dva tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 25. září 2019

