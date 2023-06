Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do domů neznámý pachatel vnikl v době, kdy v nich majitelé spali

JABLONEC NAD NISOU – Neznámý pachatel se během jedné noci vloupal do dvou rodinných domů v době, kdy v nich jejich majitelé spali. Buďte obezřetní a dbejte na zabezpečení svých nemovitostí, a to i v souvislosti s nadcházejícími odjezdy na dovolené!

Tento týden v noci ze středy na čtvrtek v době od 23.00 do 6.15 hodin dosud neznámý pachatel vnikl násilím do dvou rodinných domů v Jablonci nad Nisou, a to v ulicích Podhorská a Pasecká. Do prvního domu se pachatel dostal zadními vchodovými dveřmi a následně prošel vnitřními dveřmi do garáže, která je součástí objektu. Z vozidla v ní zaparkovaného odcizil klíče k jeho ovládání. Následně ještě z přístavku u domu ukradl motykosekeru a nepohrdnul ani venkovním světlem s pohybovým čidlem. Majiteli domu, který v době spáchání tohoto skutku v domě spal, svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu ve výši 4.370,- Kč.

Do druhého domu pachatel vnikl oknem v přízemí a také v době, kdy jeho majitelé v patře domu spali a ráno zjistili pootevřené dveře na terasu, kterými pachatel pravděpodobně z místa odešel. A neodešel rozhodně s prázdnou. Během toho, co manželé spali, z domu odnesl například peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platebními kartami. Dále nepohrdnul ani peněženkou s eury v hodnotě 35.000,- Kč a dalšími dvěma peněženkami, ve kterých byly uloženy drobné peníze cizí měny. Tady neznámý pachatel způsobil škodu v celkové výši přesahující částku 40 tisíc korun.

Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří nyní oba případy šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, za jejichž spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.

V souvislosti s těmito případy všem připomínáme, aby svá obydlí důkladně zabezpečovali. Upozorňujeme vás na to také proto, že přichází letní období a mnoho z vás nechává přes noc nebo v době své nepřítomnosti v domě otevřená okna a v přízemích i různé „větračky“. Neusnadňujte práci zlodějům tím, že za cenu větrání jim usnadníte přístup do vašeho domu.

A jak svá obydlí nejlépe ochránit i v souvislosti s nadcházejícími odjezdy na dovolené?

Před odjezdem si řádně zabezpečte své obydlí. V současné době existuje nepřeberné množství, jak svůj majetek zabezpečit. Dá se začít výměnou staré zámkové vložky za novou, bezpečnější zajištění vstupních dveří nebo výměnou celých dveří za bezpečnostní, včetně zámkového mechanismu, zabudování mříží, různého elektronického zabezpečení a kamerových systémů. Instalací některého ze zabezpečovacích zařízení je možné snížit riziko vloupání, nebo zloděje od jeho úmyslu úplně odradit. Pachatelé vnikají do obydlí zejména přes dveře, okna a balkóny.

Mezi další opatření, které může pachatele od vloupání odradit je:

na svou nepřítomnost zbytečně neupozorňovat a zejména na sociálních sítích nezveřejňovat kdy, kam a na jak dlouho odjíždíte

zbytečně nezanechávat v obydlí větší množství finanční hotovosti, šperky, nezanechávat PIN u platební karty, pokud ano, tak vše uložit do trezoru (ovšem nesmíte klíče od takového trezoru nechat nezajištěné v domě, bytě atd.)

neuváženě neupozorňovat na své majetkové poměry

na schránky a domovní zvonky uvádět příjmení v množném čísle

o svém odjezdu informovat pouze příbuzné a případně sousedy, kteří vám budou vybírat poštovní schránku

Když zjistíte, že vám do obydlí někdo vloupal, snažte se dodržet následující doporučení:

pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do bytu nebo domu nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, na nic nesahá a vrátí se zpět

nepořádek v bytě nebo domě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte

nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop

na prohlídku bytu a domu a zjištění, co vám bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik a bude ukončeno ohledání místa činu, kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba.

