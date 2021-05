Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Do domu nebyl zván

Jindřichův Hradec - Jednašedesátiletý muž přišel na návštěvu nepozván.

Do dvou týdnů by měl před soudem stanout jednašedesátiletý muž, který v neděli kolem poledne vešel do jednoho z domů v ulici Václavská. Na návštěvu ho však nikdo nepozval, a tak ho majitelé vyprovodili a zavolali policisty. Ti muže podezírají ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

18. května 2021

vytisknout e-mailem