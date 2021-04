Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do domu se chodilo ke dvěma dealerům

BRNO: Heroin prodávali nezávisle na sobě.

Doslova dvojitý zásah do černého se v tomto týdnu podařil kriminalistům z brněnského toxi týmu. Začátkem letošního roku získali informaci, že se má v Bratislavské ulici prodávat heroin. Tato informace se jim potvrdila výslechem několika svědků. Během dalšího prověřování zjistili, že v bytovém domě působí nezávisle na sobě dokonce dva dealeři. Realizaci pečlivě připravovaného zásahu, jim ztížila činnost některých protidrogových aktivistů na sociálních sítích, po které dealeři začali měnit místa, kde své zboží prodávali. I přes všechny obtíže se však případ podařilo dotáhnout do zdárného konce. Během domovních prohlídek policisté u dealerů zajistili téměř 550 dávek heroinu, za které by dealeři na ulici získali bezmála šedesát tisíc korun.

nprap. David Chaloupka, 16. dubna 2021

