Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Do cesty se mu připletl semafor

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidiči před jízdou doplňovali tekutiny.

V pátek 6. září hodinu po poledni projížděl křižovatkou v Kunovicích devětapadesátiletý řidič fabie. Muž jel od Uherského Hradiště směrem na Uherský Brod. Při odbočování najel na vyvýšený ostrůvek, kde se mu do cesty připletl semafor a narazil do něj. To ho ale nechalo klidným a pokračoval dál v jízdě. Ovšem daleko nedojel. U Popovic totiž na řidiče čekala hlídka dopravních policistů. Ihned po kontrole dokladů se muž podrobil dechové zkoušce, která vykázala hodnotu 2,33 promile alkoholu. Škoda, která při nehodě vznikla, je předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun. Zákon na takové jednání pamatuje až tříletým pobytem za mřížemi.

O několik hodin později zastavili policisté z Uherského Brodu dvaačtyřicetiletého řidiče dodávky, který projížděl Havřicemi. I on před jízdou doplňoval tekutiny, kterým by se měl každý řidič vyhnout. Muž se totiž posilnil vínem a tvrdým alkoholem, čemuž odpovídal i výsledek dechové zkoušky. Usednout za volant a mít v dechu 2,95 promile, je velmi nezodpovědné! Hlídka navíc zjistila, že řidič je vlastně neřidič. Není totiž držitelem řidičského oprávnění. Alkoholová jízda ho může stát až roční odnětí svobody včetně zákazu řízení až na deset let.

9. září 2019, por. Bc. Milena Šabatová

vytisknout e-mailem