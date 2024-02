Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Do České republiky přicestovali „za prací“

Frýdek-Místek - a spadla klec ...

Přijeli vlakem do Frýdku-Místku, ubytovali se a večer vyrazili „na lup“. Dva cizinci, otec a syn (48 let a 22 let), se v minulém týdnu měli během jedné noci vloupat do tří objektů. Následující večer, kdy opět vyrazili do ulic a pokusili se vloupat do další budovy, spadla klec.

Role měli rozdělené. Syn měl vždy hlídat okolí a otec se pak pomocí šroubováku vloupat do objektů, které si již před svým příjezdem do Frýdku-Místku měli vyhledat na internetu. Předmětem jejich zájmu byla finanční hotovost.

Jako první měli vytipovanou budovu školského zařízení. Poté, co měl otec vytvořit v oplocení otvor, měl za užití šroubováku vypáčit několik oken do různých kanceláří a odcizit hotovost ve výši 13 tisíc korun. Syn měl mezitím hlídat venku. Následně se přemístili k objektu sportovního zařízení, na jehož pozemek se měli dostat opět dírou vytvořenou v plotě, u které syn hlídal. Otec měl pomocí šroubováku vniknout do vnitřních prostor zařízení, prohledat jej a odcizit víc jak 3 tisíce korun. Posledním vytipovaným objektem v danou noc byla prodejna, kdy měl syn hlídat na rohu budovy, zatímco jeho otec se měl pokusit vypáčit vstupní plastové dveře, což se mu nepodařilo. Tentokrát odešli s prázdnou.

Následující den ve večerních hodinách opět vyrazili ven za jediným účelem. Tentokrát si vyhlídli budovu jedné pomáhající organizace. Poté, co se syn zhostil své role, jeho otec se měl pokusit vypáčit okno. Byl však vyrušen místní pracovnicí, která jej okřikla a muži tak z místa utekli. Žena ihned zavolala na linku Městské policie a přivolaní strážníci tak oba podezřelé nedaleko místa činu dopadli. To už na místo dojela také hlídka frýdecko-místeckých policistů. Provedenou lustrací pak zjistili, že starší z mužů se na území České republiky zdržuje i přesto, že má soudem uložený trest vyhoštění. Povedená dvojice byla strážci zákona zadržena a skončila v policejní cele.

Policisté obvodního oddělení Frýdek-Místek oběma mužům sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, poškození cizí věci a otci také z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. U výslechu se k vytýkanému jednání doznali. Škoda způsobená odcizením byla víc jak 16 tisíc korun, poškozením však způsobili škodu trojnásobně vyšší, tedy přes 45 tisíc korun. Starší z mužů si na rozhodnutí soudu počká ve vazbě. V případě odsouzení jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.



nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

19. února 2024

vytisknout e-mailem