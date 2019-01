Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Do bytu seniorky se vloudila pod legendou

KROMĚŘÍŽSKO: Z odcizené platební karty pak vybrala osm tisíc korun.

Za sociální pracovnici se v pondělí ráno vydávala podvodnice, která zaklepala na dveře bytu v domě s pečovatelskou službou na Kroměřížsku. Otevřela jí šestasedmdesátiletá žena. Přestože ji nikdy žádná sociální pracovnice nenavštívila, osobě, která se za ni vydávala, uvěřila a pustila ji dál. Údajná sociální pracovnice staré paní sdělila, že jde provést kontrolu čistoty. Nejprve prohlédla kuchyňskou linku, otevřela všechna dvířka a poté se vydala do koupelny. Nakonec zkontrolovala obývací stěnu. Ve skříňce pod televizí nalezla platební kartu a šest set korun. Staré paní se pak zeptala, do které banky jí chodí důchod a jaký má PIN k platební kartě, aby mohla ověřit, zda jí tam peníze opravdu chodí. Poté, co jí seniorka PIN napsala na papír, odešla. Staré paní to přišlo zvláštní a tak se šla zeptat své sousedky, zda také ji navštívila sociální pracovnice. K sousedce ale nikdo takový nezavítal. Když se žena vrátila do svého bytu, zjistila, že chybí peníze i platební karta. Než ji stihla zablokovat, podvodnice provedla tři výběry a přišla si tak na osm tisíc korun.

Pachatelka se tímto jednáním dopustila trestných činů porušování domovní svobody, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což jí po dopadení hrozí až dvouleté vězení. Případem se nyní zabývají kroměřížští kriminalisté.

V souvislosti s tímto skutkem pátráme po ženě snědé pleti ve věku okolo třiceti let, která je zhruba 170 centimetrů vysoké silnější postavy, má dlouhé vlasy odbarvené na blond. Nad rtem na levé straně má výrazné mateřské znaménko. Oblečena byla do šedé zimní bundy s kapucí, která byla lemovaná tmavým kožíškem a do tmavých kalhot.

3. ledna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

