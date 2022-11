Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do bistra přišla spoře oděná

BRNO: Žena policistům nadýchala více než tři promile.

Těžké pořízení měl v pondělí před třiadvacátou hodinou personál rychlého občerstvení v centru Brna s jednatřicetiletou ženou. Už to, že si přišla do provozovny pro jídlo oděná jen ve spodním prádle s bundou přehozenou přes ramena, vzbudilo značnou pozornost jejího okolí. Ani její hlučné a obtěžující chování nešlo přehlédnout. Trpělivost došla obsluze v okamžiku, kdy zablokovala vchod do provozovny, takže ostatní zákazníci nemohli dovnitř ani ven. Nezklidnila se však ani při příjezdu policistů, ti proto museli použít donucovací prostředky a ženu zajistili. Po provedení dechové zkoušky na alkohol jim bylo hned vše jasné, ženě totiž naměřili více než tři promile. Z bistra tak putovala k vystřízlivění rovnou na záchytku.

por. David Chaloupka, 9. listopadu 2022

