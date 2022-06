Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dny lidí dobré vůle a pouť ve Velehradě

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Upozorňujeme na dopravní omezení a úplné uzavírky.

Dny lidí dobré vůle a pouť ve Velehradě s sebou nesou jisté dopravní omezení a úplné uzavírky. Desítky policistů budou od pondělního poledne 4. července do úterka 5. července, a to až do odpoledních hodin, dohlížet nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale i na bezpečnost všech účastníků oslav.

Návštěvníci musí počítat s tím, že k Velehradu budou uzavřeny všechny příjezdové cesty. Výjimku tvoří pouze regulovaný příjezd od Starého Města. V ulici Velehradská bude pořadatelská služba za dohledu policie kontrolovat všechny, kteří budou chtít projet. Řidičům s trvalým pobytem Velehrad, Modrá, Salaš a Jalubí je vjezd po předložení občanského průkazu povolen. Povolení k vjezdu mají řidiči s povolením vydaným pořadatelskou agenturou a příslušnými obecními úřady, stejně jako zájezdové autobusy. Ostatním doporučujeme využít parkování v ulici Tovární (obchvat Starého Města), odkud bude kyvadlová doprava převážet návštěvníky až do Velehradu, nebo na hřišti v obci Tupesy.

Upozorňujeme řidiče, že se bude také důsledně dohlížet na nesprávné parkování!

Přímo ve Velehradě budou na bezpečnost účastníků, dodržování veřejného pořádku a bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlížet nejen policisté z obvodních oddělení, ale i dopravní policisté a kriminalisté. V případě nastalých problémů s protiprávním charakterem budou veřejnosti k dispozici.

Návštěvníkům doporučujeme, aby během těchto dnů měli své osobní věci pod neustálou kontrolou!

30. června 2022, por. Bc. Milena Šabatová

