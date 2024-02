Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dno pivní sklenice mu obtiskl na čelo

TEPLICKO - Spor dvou mužů skončil tržnou ranou; Odebírala elektřinu načerno...

Spor dvou mužů v bílinském restauračním zařízení skončil sklenicí na hlavě. Dva muži ve věku 54 a 48 let zašli na pivo do jedné z bílinských restaurací. Pod vlivem alkoholu vyústila jejich konverzace sporem, kdy jeden z nich to nevydržel a udeřil druhého pivní sklenicí do hlavy. Úder byl takové razance, že mladší z mužů utrpěl zranění na čele, konkrétně tržnou ránu ve tvaru půlkruhu, která si vyžádala lékařské ošetření na chirurgii. Po zadokumentování celé události, ke které došlo na veřejně přístupném místě před dalšími lidmi, bylo útočníkovi sděleno podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví.

Odebírala elektřinu načerno

Z krádeže sdělili policisté podezření ženě z malé obce na Teplicku. Ta v bytové jednotce umístěné v domě, vědomě neoprávněně odebírala elektrickou energii. Celkem takto „ušetřila“ téměř 83 tisíc korun. Nyní jí v případě uznání viny před soudem hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

16. února 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

