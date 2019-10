Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dnešní ranní nehody

DOMAŽLICKO - Střet vozidla s divokým prasetem, bylo odraženo a projíždějící řidička v protisměru s vozidlem do něho narazila. Další řidička narazila s třetím vozidlem do stojícího automobilu.

Ve středu 9. října 2019 došlo na Domažlicku k dopravní nehodě v 5.35 hodin na silnici I. třídy číslo 22.

Ve směru od Domažlic na Kdyni jela šestapadesátiletá řidička s vozidlem značky Fiat Punto, které z levé strany vběhlo do jízdní dráhy divoké prase a došlo ke střetu.

Vlivem střetu došlo k odražení zvířete zpět do levého jízdního pruhu. V uvedenou chvíli jela ve směru od Kdyně na Domažlice sedmačtyřicetiletá řidička s vozidlem Škoda Octavia, které se střetlo se zvířetem.

Řidička z vozidla Škoda zastavila u okraje komunikace a vystoupila, šla k pravé části svého vozidla a v danou chvíli jela devětačtyřicetiletá žena s vozidlem značky Citroën s nímž narazila do odstaveného vozidla. Odstavené vozidlo Škoda bylo odraženo vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu a na strom. Vlivem nárazu došlo ke zranění řidičky vozidla Škoda, která se u něho nacházela a byla transportována do nemocnice i řidička z vozidla Citroën.

Dechové zkoušky byly u řidiček s negativními výsledky.

Dopravní policisté šetřili dvě dopravní nehody, kdy první byl střet vozidla Fiat s divokým prasetem a druhá další srážka se zvířetem a střet dvou vozidel.

Odhadnutá hmotná škoda činí 190 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

9. října 2019

