Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dnes se znova narodil

PARDUBICE - Opilý muž ležel v kolejišti ve chvíli, kdy přijížděl vlak.

Obrovskou dávku štěstí měl dnes okolo desáté hodiny dopolední podnapilý 47letý muž, který ležel v kolejišti u železniční zastávky Pardubice - Závodiště. Na linku 158 na něj upozornilo několik občanů, včetně strojvedoucího vlaku, který zrovna uvedeným úsekem projížděl. Jakmile strojvedoucí ležící tělo uviděl, začal intenzivně brzdit, protože se zrovna jednalo o vlak, který v této zastávce neměl zastavovat. Co se odehrávalo v hlavě opilého muže nevíme, nicméně téměř na poslední chvíli uhnul nohy z kolejnice, vlak již sice v malé rychlosti, ale projel téměř „přes“ něj a zastavil.



Do dvou minut na místě byli i policisté Pohotovostního a eskortního oddělení, kteří od strojvedoucího zjistili, že pán naštěstí neutrpěl žádné zranění, nicméně dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu byla pozitivní a to 2,84 promile. Kolegové ho i přesto převezli na kontrolu do nemocice a následně mu ke spánku vybrali lepší místo než je kolejiště - a to protialkoholní záchytnou stanici. Ta sice nebude zadarmo, ale určitě bude bezpečnější než koleje. Jeho jednání také oznámíme příslušnému správnímu orgánu.



Tento „příběh“ měl naštěstí šťastný konec, ale je to jen jeden z mála, protože události na železnici většinou končí fatálně.



Přiloženo foto PČR.



18. červenec 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

