Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dnes je "Pomněnkový den" - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

ÚSTECKÝ KRAJ - Pomněnkový den je odvozen od anglického názvu kvítku pomněnky, „forget-me-not“. Pohřešované děti tím vzkazují “nezapomeň na mě”.

Smyslem tohoto dne je především upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí či dětí na útěku a rovněž vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Česká republika si tento den připomíná od roku 2004, kdy proběhl 1. ročník Pomněnkového dne.



V Ústeckém kraji jsme za poslední tři roky až do dnešního dne pátrali v kategorii dětí do 15 let po celkem 867 dětech. Z toho bylo 490 svěřenců z výchovných ústavů, kteří se nevrátli z vycházky nebo návštěvy rodiny. A 316 pohřešovaných dětí. Naštěstí všechny policisté vypátrali.

Bohužel, a proto i význam POMNĚNKOV0HO DNE, abychom nezapomněli na Honzíka, Patrika a Míšu. Tři děti, které v evidenci stále zůstávají.



Pátrání po osobách - Policie České republiky

Naštěstí, po většině dětí, které se nevrátí včas domů, nemusí být ani vyhlášeno pátrání. Jde o případy, kdy děti „zapomenou na čas“ a opozdí se např. u kamarádů či příbuzných a rodiče zapomenou informovat. Proto radíme, pokud možno, zachovat klid a nejprve kontaktovat příbuzné, kamarády nebo sousedy. Ovšem, pokud dítě nenaleznete, okamžitě se obraťte na policii. Pohřešování můžete oznámit např. na telefonní linku 158, případně na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR. Pro policisty jsou důležité veškeré informace o dítěti (jeho věk, popis osoby – ideální je aktuální fotografie, popis oblečení, zda užívá léky, kontakty na kamarády, komunikace na sociálních sítích a další).

Jak postupovat, když někoho postrádáme a nevíme, kde je?

Co dělat, když se mi ztratí dítě?

i když je to těžké, zachovejte klid; malé děti se často jen někde „schovávají“,

prohledejte místa, kde bylo dítě naposledy,

prohledejte nebezpečná místa v okolí,

kontaktujte rodinu, přátelé, sousedy,

při pobytech na akcích, kde se vyskytuje vysoký počet obyvatel, si se svým dítětem můžete domluvit místo, kde se v případě ztráty sejdete (velký strom, kašna, stánek s občerstvením atd.),

vybavte své dítě lístečkem s potřebnými kontakty a adresou, které může poskytnout v případě ztráty či bloudění nápomocným osobám a policistům,

obraťte se na policii! Ať už prostřednictvím tísňové linky policie 158 nebo kontaktujte policisty na nejbližší policejní služebně.

Nejprve, než půjdete na Policii, je nutné:

vyhodnotit situaci, je rozdíl, zda jde o dítě, dospělou osobu, osobu nemocnou, duševně dezorientovanou, ohroženou na životě apod.,

není ostuda, že je vyhlášeno pátrání v médiích, mnohdy právě díky nim se pohřešovaná osoba nalezne, často pomáhá i veřejnost.

U dětí a mladistvých je na prvním místě nutné:

obvolat známé, kamarády, příbuzné, možná místa, kde by dotyčné dítě či mladistvý mohl být,

důkladně prohledat byt, dům, okolí, zahradu, sklepy, půdy,

podívat se, zda doma nezmizely doklady, oblečení, peníze, spacák, mobilní telefon, věci osobní potřeby, které by mohl mít pohřešovaný u sebe.

Pokud již jdete na Policii ČR nahlásit pohřešovaného, nezapomeňte:

doklady,

aktuální fotografii,

pokuste si vybavit podrobný popis jeho osoby,

pokuste si vybavit oblečení, ve kterém by pohřešovaný mohl být,

nezapomeňte uvést jeho zdravotní a psychický stav.

Další důležité informace naleznete na webových stránkách k pohřešovaným dětem Pomozte mě najít (webnode.cz)



Ústí nad Labem 25. května 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje







