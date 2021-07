Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

DN u Nedabyle

České Budějovice - Na několik hodin byla uzavřena silnice od Českých Budějovic na Trhové Sviny.

Od včerejšího rána vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté dopravní nehodu na silnici II/156 mezi obcemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Po půl šesté ráno řidička s osobním vozidlem tovární značky Dodge Journey ve výše uvedeném směru, kdy zatím z nezjištěných příčin přejela do protisměrné, kde se čelně střetla s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Touran, které jelo ve směru od obce Nová Ves směrem na obec České Budějovice. Vozidlo VW Touran bylo nárazem odraženo do silničního příkopu a následně došlo ke střetu s dalším vozidlem jedoucím ve směru od obce Nová Ves směrem na obec České Budějovice a to s osobní vozidlo tovární značky Ford Mondeo.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému poranění dvou řidičů a těžšímu zranění třetího řidiče, kteří, se kterým byla prvotně ošetřeni posádkou vozidla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a dalšímu převozu do zdravotnického zařízení.

Provoz na komunikaci byl na několik hodin zcela omezen.

S příchodem prodlouženého víkendu a pravděpodobně zvýšenému provozu na všech hlavních komunikacích, dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

2. července 2021

