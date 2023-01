Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dlužník sjednal pohřeb, i když věděl, že za něj nezaplatí

České Budějovice - Před policisty utekl do Prahy, dopadli ho v autě.

Českobudějovickým kriminalistům se podařilo v těchto dnech předat usnesení o zahájení trestního stíhání muži (51 let) z Prahy, který v květnu loňského roku měl spáchat trestný čin podvod. Nejprve zemřela jeho příbuzná. On se rozhodl, že jí zařídí pohřeb. Navštívil jednu českobudějovickou pohřební službu, kde podepsal smlouvu o pohřbu, který se pak uskutečnil na konci května. Faktura byla vystavena na částku bezmála 19 000 korun. Už v době jejího podpisu však obviněný věděl, že ji nebude moci zaplatit. Nebyl totiž zaměstnán a proti jeho osobě bylo vedeno celkem 8 pravomocných exekucí s celkovou aktuálně vymáhanou částkou ve výši bezmála 400 000 korun. S majitelem pohřební služby následně přestal komunikovat. Ten se proto obrátil na policii. V říjnu loňského roku bylo zahájeno trestní stíhání. Pachatel však zmizel a tak mu nebylo možné usnesení doručit, proto po něm bylo vyhlášeno pátrání a soudem byl vydán příkaz k jeho zadržení. Dne 10. ledna spadla pomyslná klec, když sedl obviněný do automobilu svého známého, který k jeho smůle spáchal v Praze přestupek v dopravě. Mistní policisté, kteří událost řešili, zjistili, že spolujezdcem je hledaný muž, zadrželi ho a následně byl eskortován do Českých Budějovic, kde si jej převzali kriminalisté. Ti mu předali usnesení o zahájení trestního stíhání a v současné době je obviněný stíhán na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. ledna 2023

