Dlužil mu peníze

KROMĚŘÍŽSKO: A tak ho společně se svými kamarády oloupil.

V předešlých dnech obvinili kroměřížští kriminalisté z trestného činu loupež ve formě spolupachatelství tři mladé muže ve věku sedmnáct, devatenáct a čtyřiadvacet let z Kroměříže. Obvinění se letos v březnu domluvili, že společně okradou o drogy jejich třicetiletého známého, který jednomu z nich dlužil peníze. Zjistili si, že tento muž přijede v noci kolem třetí hodiny na Erbenovo nábřeží v Kroměříži a tak se na místo s předstihem vydali. Schovali se a vyčkali na jeho příjezd. Poté ho dva z trojice mužů fyzicky napadli. Kopali ho do obličeje a také ho udeřili dřevěnou tyčí do hlavy. Křičeli na něj, aby jim dal drogy. On jim vydal pánskou tašku s pětistovkou a pervitinem. Nakonec mu ještě vzali klíče od vozidla ze zapalování a všichni tři odešli. O drogu se následně podělili. O hodinu později se nejmladší z agresorů již pod vlivem pervitinu vydal do centra města, kde se potkal s jednatřicetiletým kamarádem. Domluvili se, že se projedou ve vozidle napadaného. Starší muž řídil po městě, mladší pak po polních cestách, kde s autem havaroval a značně ho tak poničil. Vůz nakonec nechali stát v poli a odešli. Oba se dopustili trestného činu neoprávněné užívání cizí věci. Na druhý den byl automobil v poli nalezen a policisté začali pátrat po jeho majiteli. Při tom vyšla najevo předcházející událost. Kriminalisté následně všechny podezřelé dopadli a tři z nich skončili ve vazbě. Trojlístku, jenž naplánoval a uskutečnil loupež, nyní hrozí až desetileté vězení. Jednatřicetiletému muži, který řídil auto, pak až dva roky.

1. dubna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

