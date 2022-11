Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dlouhodobé týrání

DĚČÍNSKO – Družku týral devět let; Neposílali děti do školy…

Družku týral devět let

Dlouhých devět let týral svou družku nyní 33letý muž z Děčínska, se kterou žil ve společné domácnosti. Podle zjištění kriminalistů měl svou družku v různých časových intervalech opakovaně verbálně a fyzicky napadat. Jeho agresivita se rok od roku stupňovala a žena musela být v průběhu tohoto období se způsobenými zraněními v několika případech lékařsky ošetřena. Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 33letého muže a obvinil jej ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. V případě uznání viny u soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Neposílali děti do školy

V těchto dnech zahájili děčínští kriminalisté trestní stíhání 33leté ženy a 30letého muže, které obvinili ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Podle kriminalistů nedohlíželi na povinnou školní docházku dvou nezletilých potomků. V loňském školním roce mělo jedno ze školou povinných dětí celkem 274 neomluvených vyučovacích hodin a druhé celkem 230 neomluvených vyučovacích hodin. V případě uznání viny u soudu hrozí oběma obviněným až dva roky za mřížemi.

Děčín 28. listopadu 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

