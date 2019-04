Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dlouhodobě týral družku

CHOMUTOVSKO - Je stíhán vazebně; Řídil přes dva zákazy, přišel o auto a je v cele.

Chomutovští policisté zadrželi a následně obvinili 29letého muže ze spáchání tří trestných činů – ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání. Podle zjištění muž z Chomutovska dlouhodobě týral svoji družku. Tu měl minulý týden v bytě navíc napadnout i fyzicky. Intenzita útoku byla natolik silná, že žena skončila se zraněním ve zdravotnickém zařízení. Policejní vyšetřovatel kromě zahájení trestního stíhání 29letého muže podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce i soudce to akceptovali a muž z Chomutovska skončil za mřížemi. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Upozornil na sebe rychlou jízdou, skončil bez auta

V rukou policistů kadaňského obvodního oddělení skončil 25letý muž ze Žatecka. Ti ho včera zadrželi kvůli tomu, že si sedl za volant auta a přitom má dva platné zákazy řízení. Pozornost policistů hlídkové služby na sebe strhl sám, když jel v Kadani poněkud rychleji. Následnou kontrolou vyšlo najevo, že za volantem nemá co dělat. Kvůli tomu, že se jedná o muže, který opakovaně sedá za volant přes zákazy, policisté vedou zrychlené zkrácené přípravné řízení. Mladý muž zůstává zatím zadržen a o jeho osudu bude dnes rozhodovat státní zástupce a následně soudce. Policisté zároveň zajistili jeho vozidlo a státnímu zástupci budou podávat podnět k návrhu na propadnutí věci.

Mají na svědomí osm kamionů a jeden sklad

Policistům se nyní podařilo zjistit, kdo se v lednu vloupal do osmi kamionů a jednoho skladu na Chomutovsku. Podle nich se na krádežích podílela čtveřice mužů ze Žatecka. Ti si údajně vozidla vybírali náhodně. Ve většině případů do prostoru měli jenom vniknout a nic si nevzít. Na poničení byla škoda podstatně vyšší než na zcizení věcí. Hodnota ukradených věcí nepřesáhla 20 tisíc korun, kdežto na poškození se vyšplhala přes 130 tisíc korun. Podle zjištění kriminalistů z aut zmizelo elektronické zboží a gumové podložky. Muži měli krást v různém složení, většinou ve dvojici, v jednom případě se u vloupání měli sejít čtyři. Obvinění ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci si tedy od policejního vyšetřovatele vyslechla celá čtveřice, muži ve věku 23, 26, 26 a 33 let. Stíháni jsou na svobodě. Vyšetřování nadále pokračuje.

Odebíral plyn na černo

Na částku mírně přesahující 35 tisíc korun byla vyčíslena škoda způsobená neoprávněným odběrem plynu. Nyní se tím zabývají policisté chomutovského obvodního oddělení. V jejich rukou zároveň skončil ten, kdo to má na svědomí. Má se jednat o 61letého muže z Chomutovska. Ten měl podle zjištění v období od poloviny srpna 2018 do letošního února odebírat plyn pro svůj rodinný dům na Chomutovsku bez toho, aniž by to prošlo měřícím zařízením. Od policistů si teď převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Muž s policisty spolupracuje, k činu se doznal a už také uhradil vzniklou škodu.



por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje



11. dubna 2019

