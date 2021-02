Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dlouhodobě obtěžoval bývalou přítelkyni

SOKOLOVSKO – Nakonec měl vniknout do bytu a fyzicky jí napadnout.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili místnímu osmadvacetiletému muži podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, porušování domovní svobody a nebezpečného pronásledování.

Obviněný měl od začátku prosince minulého roku do první poloviny února roku letošního obtěžovat svou bývalou jednačtyřicetiletou přítelkyni. Obviněný měl opakovaně chodit k bytu ženy a dožadovat se toho, aby ho do bytu pustila. Ta to ale odmítala a muž na to měl reagovat vulgárními nadávkami či vyhrožováním. Vše mělo vyvrcholit v úterý 9. února 2021, kdy měl muž opět přijít k bytové jednotce a poté, co mu žena neotevřela, tak měl vykonat potřebu na rohožku umístěnou před vstupními dveřmi. O několik hodin později se měl k bytu vrátit a využít toho, že si žena myslela, že na vstupní dveře klepe její kamarádka. Následně měl muž okamžitě vstoupit do bytu a ženu fyzicky napadnout několika údery pěstí do oblasti hlavy. Svého agresivního jednání měl obviněný zanechat, když do bytu přišla jednašedesátiletá žena, která přivolala policejní hlídku. Muž měl poté z bytu utéct.

Po tomto útoku musela jednačtyřicetiletá žena se svým zraněním vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

V případě prokázání viny hrozí osmadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 2. 2021

vytisknout e-mailem