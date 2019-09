Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dlouhé kolony u Valašského Meziříčí

VSETÍNSKO: Dopravu na trase Vsetín - Valašské Meziříčí zkomplikovala ranní nehoda.

Provoz na hlavním tahu mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím byl dnes ráno a dopoledne z důvodu vyšetřování střetu osobního a nákladního auta a odstraňování poškozených vozidel omezen. K úplnému zprovoznění komunikace došlo chvíli před polednem.

Dnes krátce před šestou ráno došlo na silnici I/57 u odbočky k obci Jarcová k vážnější dopravní nehodě. Dvaačtyřicetiletý řidič Škody Fabia jedoucí směrem k Valašskému Meziříčí si pozdě všiml stojícího odbočujícího osobního vozidla před ním. Strhl své vozidlo do protisměru. Bylo to v okamžiku, kdy z opačného směru přijíždělo nákladní vozidlo tovární značky MAN. Došlo k čelnímu střetu těchto vozidel. Osobní auto bylo odmrštěno vpravo v jeho původním směru do boku autobusu, který právě stál v zastávce.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič osobního auta lehké zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Ošetřen byl i jednadvacetiletý řidič nákladního auta. Nikdo jiný při nehodě zraněný nebyl. U řidiče náklaďáku policisté vyloučili provedením dechové zkoušky ovlivnění alkoholem. U řidiče osobního auta o tomto rozhodne vyšetření odebrané krve. Celková škoda činí bez deseti tisíc čtvrt milionu korun.

Provoz na komunikaci řídili policisté. Po většinu doby byl provoz řízen kyvadlově, ale došlo i k několika krátkým úplným uzavřením komunikace. K celkovému zprovoznění silnice došlo před půl dvanáctou dopoledne.

5. září 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

vytisknout e-mailem