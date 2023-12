Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dlouhá cesta spravedlnosti

ZLÍNSKO: Podvodník se jí vyhýbal šest let.

Někdy trvá spravedlnosti mnoho let, než si najde svou cestu. Jako v případu nyní již dvaatřicetiletého muže z obce u Zlína, který se od roku 2017 vyhýbal trestnímu stíhání v naší republice a pobýval v zahraničí. Zpět do Čech přiletěl před několika dny, aby si vyřídil nový cestovní pas, hned na letišti ho ale zadrželi policisté. Putoval nejprve do policejní cely, kde si vyslechl obvinění z několika trestných činů a poté k soudu. Soudkyně neakceptovala návrh kriminalistů na vzetí obviněného do vazby, vyšetřování tak probíhá na svobodě.

Kariéru podvodníka začal muž v roce 2016 ve svých čtyřiadvaceti letech. Ve firmě, kde byl v té době zaměstnaný, si půjčoval od kolegů peníze, které nevracel a jménem firmy objednával a platil zboží, které využil pro vlastní potřebu. Firmu a zaměstnance připravil o 220 tisíc korun. Vedle toho měl provádět stavební dozor při stavbě rodinného domu, přitom ale falšoval jednotlivé faktury řemeslníků, navyšoval fakturované částky a přišel si tím na 91 tisíc korun.

Když s ním ve firmě rozvázali pracovní poměr a zároveň se rozešel s přítelkyní, začal se ubytovávat v hotelech ve Zlíně, kde neplatil za ubytování ani stravu. Nakonec ho v jednom luxusním hotelu zadrželi po oznámení jeho majitele policisté. Za ubytování a konzumaci dlužil ve čtyřech hotelech téměř šedesát tisíc korun.

Protože neměl kde bydlet, odjel na Jižní Moravu, nechal se ubytovat u staršího vinaře, kterému slíbil, že mu pomůže na vinici. Kdyby vinař tušil, koho si bere pod střechu svého domu, určitě by si to rozmyslel. Mladý muž se mu odvděčil tím, že prostřednictvím dvou platebních karet, které našel v domě zároveň s PINy, vybral z účtů vinaře téměř 300 tisíc korun a o výběr dalších 300 tisíc se pokusil. Majitel účtů na to přišel až poté, co obdržel oznámení z banky o debetu na účtu.

Poté odjel mladý podvodník do Prahy, kde se dopouštěl obdobné trestné činnosti a záhy odcestoval do Austrálie, na Nový Zéland, na Bali, do Thajska, Portugalska a Španělska. V několika státech proti němu vedli další trestní stíhání, v některých byl dokonce uvězněn či stíhán vazebně.

Muž je obviněný ze spáchání trestných činů krádež a podvod. K většině svých prohřešků se přiznal, slíbil zaplatit vzniklou škodu a podle vlastních slov je připraven vést normální život. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

15. prosince 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

