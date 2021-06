Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dlažební kostkou „řádil“ před obchodním domem

CHEBSKO – Poničil dveře a informativní tabuli před prodejnou.

Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci místnímu teprve osmnáctiletému mladíkovi.

Mladík měl v nočních hodinách ze soboty 5. června na neděli 6. června popíjet alkoholické nápoje. Poté se měl ze svého bydliště vydat do ulic Mariánských Lázní. Před místním obchodním domem měl popadnout dlažební kostku a bezdůvodně s ní poškodit skleněnou výplň vstupních dveří do prodejny. Tím ale jeho počínání neskončilo, protože vzápětí měl dlažební kostku hodit do skleněné výplně informativní tabule před prodejnou. Poté měl z místa odejít.



Tímto svým jednáním způsobil škodu téměř 11 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 6. 2021

