Divoké prase srážku nepřežilo

PLZEŇ - Ranní nehoda, střet osobního vozidla s lesní zvěří, se obešla bez zranění osob. Menší divoké prase kolizi nepřežilo.

Jízda mezi poli či lesem s sebou může přinášet i riziko. Právě řidič, který jede po silnici v prostředí, kde žije lesní zvěř, by měl být více ostražitý a přizpůsobit svou jízdu, jelikož může předpokládat, že mu do jízdní dráhy může náhle vběhnout. Následky takových dopravních nehod jsou ve většině případů tragické, a to pro zvíře. V tomto případě se nejedná o zavinění ze strany řidiče, ale ze strany zvířete. O tom se dnes ráno, krátce před šestou hodinou, přesvědčil 36letý řidič, který jel po silnici třetí třídy s osobním vozidlem tovární značky Peugeot ve směru od Plzně na Dýšinou a cca 600 metrů před obcí Dýšina došlo ke kolizi vozidla s divokým prasetem, které mu náhle vběhlo do jízdní dráhy z levé strany z travnatého příkopu od pole. Prase bylo odmrštěno zpět mimo vozovku za travnatý příkop, kde naposledy dodýchalo. Přivolaní dopravní policisté místo ohledali, pořídili fotodokumentaci, zajistili divoké prase a provedli dechovou zkoušku u řidiče, která vyšla negativní. Dále vyrozuměli příslušného mysliveckého hospodáře dané honitby, který přijel na místo kolize, aby si divoké prase převzal k dalšímu opatření.

nprap. Veronika Hokrová

5. ledna 2022

