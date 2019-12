Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Divoké prase na dálnici

KRAJ – Bouralo několik vozidel.

Po sedmé hodině večer dne 8. prosince 2019 přijali operační důstojníci na tísňové lince oznámení o střetu několika vozidel s divokým prasetem. Tuto skutečnost potvrdilo více oznamovatelů. Na místo vyrazila hlídka z dálničního oddělení Pravy, jenž poblíž exitu číslo 52 na dálnici vedoucí směrem z Hradce Králové do Prahy objevila v pravém pruhu uhynulé zvíře (divoké prase), do kterého postupně před příjezdem hlídky narazilo několik vozidel, neboť jejich řidiči již nestačili na vzniklou nebezpečnou situaci dostatečně zareagovat. Takto došlo na sobě nezávisle k několika dopravním nehodám s odhadnutou výší škody okolo sta tisíc korun. U všech řidičů byla přítomnost alkoholu dechovou zkouškou vyloučena.



Příčiny a okolnosti tohoto případu jsou i nadále předmětem šetření dálničních policistů.



Řidiči by měli přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, ale i okolnostem, které lze předvídat, a měli by jet takovou rychlostí, aby byli schopni zastavit vozidlo na takovou vzdálenost, na kterou mají rozhled. Právě na dálnici řidiči díky oplocení silničního tělesa vstup zvěře nepředpokládají, ale opak je pravdou. V okolí nájezdů a výjezdů dochází nejčastěji ke střetu vozidla se zvěří. Právě tam by řidiči měli dávat největší pozor. Ačkoliv ke srážce může dojít v kteroukoliv denní dobu, má zvěř tendenci pohybovat se za svítání a za soumraku. Obzvláště aktivní jsou pak v době páření od října do prosince. Zvíře při nočním oslnění světlomety vozu ztratí možnost identifikovat polohu přijíždějícího auta, protože noční živočichové vidí ve tmě lépe než za světla. Oslnění světly tak zvíře zmate, to pak zůstane stát strnule na silnici a neuteče. Prevencí střetu je snížená rychlost, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení zvířete. Je běžné, že řidiči ve tmě spatří záblesk očí zvířete dříve, než zvíře celé.



Co dělat v případě hrozícího střetu se zvěří?

Nikdy nestrhávejte volant ani nekličkujte. Když je střet se zvířetem nevyhnutelný, je lepší do něj najet, než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévr. Podle dostupných odhadů odborníků může až třetina všech nehod, při nichž auto vrazí do stromu, vzniknout proto, že se řidič snaží vyhnout zvířeti. Jakmile se zvěř objeví na silnici, je třeba vypnout dálková světla, přibrzdit a pomalu pokračovat. A být dále na pozoru. Divoká zvěř se často pohybuje ve stádech. Proto je dobré počítat s dalšími kusy v okolí silnice.



Co dělat, pokud ke střetu došlo?

Když střetu nezabrání ani prudké brzdění a stane se nehoda, řidič by měl ihned poté zapnout výstražné blikače a postavit na silnici varovný trojúhelník. Pokud dojde při střetu dopravního prostředku se zvířetem ke smrti zvířete, je řidič povinen nahlásit to mysliveckému hospodáři dané honitby, který přijede a označí uhynulé zvíře žlutou plombou. Usmrcené či zraněné zvíře by motorista určitě neměl ze silnice odklízet. Mohlo být nemocné, a to laik jen stěží pozná a zraněné zvíře může člověka ošklivě poranit. Kontaktujte proto bezplatnou linku 158. Operační důstojník ví, koho pro bezpečné odklizení zvěře z komunikace kontaktovat. Zvíře nenakládejte do auta. Mohlo by to být později posouzeno jako pytláctví.

por. Magdaléna Vlčková

9. prosince 2019

