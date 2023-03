Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Divočák vyhnal turistu na strom

ČESKOLIPSKO - Ten si z koruny borovice požádal o pomoc na lince 158.

Ve čtvrtek odpoledne jsme na naší tísňové lince 158 přijali hovor od 23letého mladíka, který nám volal z borovice, kam v pudu sebezáchovy vyšplhal potom, co ho na procházce v lese ve Stráži pod Ralskem vyděsil divočák s velkými zahnutými zuby. Ten vyběhl na nepřipraveného turistu z Ostravska z křoví a donutil ho vylézt na nejbližší strom, pod kterým se potom usadil. Jelikož mladík nechtěl na borovici nocovat a jeho chování nedokázal odhadnout, rozhodl se požádat o pomoc nás.

Ale ani dovolat se někam nebylo jednoduché. Aby měl signál, musel vylézt až do koruny stromu, která se s ním začala nepříjemně kymácet. Divočák pod ním přitom setrvával na své pozici.

Vyrazili jsme proto na záchrannou misi a ještě, než jsme k turistovi dojeli, nám radostně hlásil, že kanec odešel. Preventivně jsme ho ale i přesto na místě vyzvedli a odvezli do bezpečí města. Moc nám za to děkoval a nakonec se společně s námi nad touto historkou zasmál. Do Stráže pod Ralskem přijel na týden, aby provandroval okolní krajinu. Odtud si jako suvenýr odveze domů nezapomenutelný zážitek.

Záznam z tísňového volání mladíka naleznete v "souvislostech" pod článkem, kde si ho můžete přehrát.

27. 3. 2023

por: Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

