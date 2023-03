Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dívky jsou vypátrané

Aktualizace 29.3.2022: Dvojice byla včera večer vypátrána.

Děkujeme za pomoc při pátrání po pohřešovaných dívkách.

Pohřešovaná třináctiletá dívka odešla v pondělí ráno z domova stejně jako její patnáctiletá kamrádka. Do školy však již nedorazily. Dívky pohřešují jejich rodiče, kteří zmizení nahlásili policistům v odpoledních hodinách poté, co přišli domů ze zaměstnání. Podle zjištění kriminalistů by dvojice neměla být v ohrožení života, pohybovat se však mohou kdekoli po území celé ČR. Některé indicie nasvědčují i tomu, že se dívky na dobrodružnou výpravu mohly dopředu připravovat. Oproti fotografiím zveřejněných v pátrací evidenci mohou mít dívky nyní tmavou barvu vlasů.

Případné informace k pohybu pohřešovanych dívek můžete sdělit na tísňovou policejní linku 158. Děkujeme za spolupráci!

Pokud jsou výše uvedené odkazy nefunkční, důvody pátrání pominuly.

por. David Chaloupka, 28. března 2023

