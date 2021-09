Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dívka odešla z domova

BRNO: Pohřešovaná byla spatřena ve společnosti nového pětadvacetiletého přítele.

Brněnští kriminalisté pátrají po třináctileté dívce. Její pohřešování oznámili rodiče s tím, že s ní byli naposledy v kontaktu v ranních hodinách v pondělí 30. srpna 2021, když odešli do zaměstnání. Od té doby se ji nepodařilo kontaktovat. V průběhu pátrání policisté zjistili, že hledaná byla spatřena v pondělí kolem poledne v Brně. Zjistili také, že dívka by mohla být ve společnosti nového pětadvacetiletého přítele. V minulosti byla již dvakrát pohřešovaná. Vždy se ale vrátila. Pohřešovaná je 173 centimetrů vysoká, má dlouhé blond vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě měla bílé tričko s krátkým rukávem a pravděpodobně černou dlouhou mikinu s viditelným bílým lemem. Měla by mít také látkový batoh s bílým nápisem VANS.

Informace k pohybu hledané dívky můžete sdělit brněnským kriminalistům na telefonní linku 974 623 659 nebo na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 2. září 2021

