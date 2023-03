Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dívka do školy nepřišla

ZNOJEMSKO: Policisté pátrají po čtrnáctileté dívce ze Znojemska.

Hledaná čtrnáctiletá dívka odešla v pondělí ráno z domova s mladším bratrem, kterého jako obvykle předala do školky ve Strachoticích. Tam se s ním rozloučila a měla zamířit do školy v Jaroslavicích. Tam už ovšem nepřišla. Dívku pohřešují rodiče, kteří její zmizení nahlásili policistům v odpoledních hodinách poté, co přišli domů ze zaměstnání. Pohřešovaná neměla v minulosti výrazné výchovné ani jiné problémy. Podle zjištění kriminalistů by se měla v pozdních odpoledních hodinách pohybovat na Znojemsku. Další pohyb její není znám a dosavadní pátrání bylo neúspěšné. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědočerné po lopatky dlouhé vlasy, nosí brýle a rovnátka. Měla by být oblečená do hnědé mikiny, černých legín, černé bundy a na nohou bílé sportovní boty. Odešla s černobílým batohem značky Vans.

Případné informace k pohybu pohřešované dívky můžete sdělit na tísňovou policejní linku 158. Policie děkuje za spolupráci!

por. Bohumil Malášek, 20. března 2023

