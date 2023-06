Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dívka bez rozhlédnutí přebíhala silnici a střetla se s autem v křižovatce

LIBERECKO - Po střetu ji sanita převezla do nemocnice.

Včera kolem 15. hodiny vyjížděla sanita Zdravotnické záchranné služby ke křižovatce ulic Pilínkovská a Turnovská v Liberci, kde se střetla 10letá dívka s osobním vozidlem tovární značky Dacia. Ta před zraky svědků bez rozhlédnutí vběhla náhle do jízdní dráhy řidiči dacie, který projížděl po Pilínkovské ulici od ulice V Cihelně směrem do ulice Mařanova. Dívka přitom narazila do pravého zrcátka vozidla a upadla na silnici. Podle předběžných informací z místa by její zranění nemělo být život ohrožující ani vážné. Malá chodkyně měla zřejmě více štěstí než rozumu.

14. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem