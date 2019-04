Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dívce vyhrožoval zabitím, mlácení bylo běžné

NÁCHODSKO – Takhle by partnerský vztah rozhodně vypadat neměl.

Ilustrační foto/Policie ČRNásilí mezi partnery (psychické i fyzické), by rozhodně nemělo patřit mezi vzory v modelech soužití. Napadení i napadající partneři by měli vědět, že násilné chování je za hranicí slušného vychování i zákona. Takové chování však bohužel není vůbec výjimečné a někdy trvá i poměrně dlouho.

Z rok a půl trvajícího násilí a pětice trestných činů vůči své partnerce obvinili náchodští kriminalisté 33letého muže z Broumova. Za vinu mu kladou, že v době od srpna 2017 do současnosti verbálně a fyzicky napadal svoji 20letou partnerku, vyhrožoval jí smrtí a omezoval ji na osobní svobodě, a to na místech na Náchodsku, kde spolu pobývali, nebo i na veřejnosti. Z vyšetřování například vyplynulo, že mladá žena se žárlivého, majetnického a agresivního chování svého partnera obávala natolik, že mu dobrovolně prozradila svá hesla k účtům na sociálních sítích, nechala si kontrolovat svou komunikaci a nebránila se, ani když ji fyzicky napadl. Prý, aby to nebylo ještě horší. Modřiny a zranění maskovala a omlouvala svou nešikovností. Nakonec ale od něj mladá žena v obavách o svůj život utekla a vše nahlásila policii.

V těchto dnech kriminalisté zahájili proti muži trestní stíhání pro zločin vydírání, přečin týrání osoby žijící ve společném obydlí, přečin nebezpečné vyhrožování, přečin ublížení na zdraví a přečin omezování osobní svobody, a zároveň podali podnět na jeho vzetí do vazby. Za výše uvedené trestné činy muži hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Policisté v souvislosti s případem opět nabádají všechny oběti, aby ve vztahu netolerovaly psychický či fyzický nátlak, svěřily se svému okolí a včas vyhledaly odbornou pomoc.

por. Mgr. Eva Prachařová

15. 4. 2019 v 15.00 hodin

