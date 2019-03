Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Divadlo pro seniory mělo úspěch

J.Hradec - Nenechte se napálit! Policisté a strážníci se zapojili do divadelního představení.

Tisková mluvčí jindřichohradeckých policistů se společně s městským strážníkem panem Zdeňkem Rohem zapojili do preventivního divadelního představení zaměřeného na prevenci páchání trestné činnosti na seniorech. Představení, odehrané pod taktovou divadelní skupiny Pnutí z Prachatic, bylo nejméně 220 divákům představeno ve čtvrtek 21. března 2019 v prostorách KD Střelnice ve městě nad Vajgarem. Sedm báječně zinscenovaných podvodných jednání nenechalo v klidu žádného seniora v sále. Do samotného představení, v němž je v každé ze scénky představeno jedno podvodné jednání se po jejím zakončení vždy připojili policistka a strážník, kteří si se seniory na dané téma pohovořili. Po skončení představení obdrželi všichni diváci, převážně senioři, malý dárek a to tzv. Seniorskou obálku s kartou života s logem Jihočeského kraje a rovněž samolepku s tísňovými linkami státní a městské policie, kterou si mohou nalepit na vnitřní stranu vchodových dveří.

Diváci se tak mohli na oko setkat s podivnými praktikami prodejců, kteří je zvali k nevýhodné koupi potravin, parfémů, s montáží okapů, ale i s „vnukem“, který je chtěl připravit o celoživotní úspory či s podvodnými sociálními pracovnicemi.

A tak si milí senioři některé preventivní rady raději připomeneme:

Nikdy nevpouštíme cizí osoby do svých obydlí.

Nikdy hned neotevíráme dveře, pokud nevíme, kdo je za nimi.

Velmi dobré je mít panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit kdo je za dveřmi. Od věci jistě není bezpečnostní řetízek na dveře, ten je udrží jen pootevřené, a tak máte možnost vyřizovat některé věci bezpečněji.

Zazvoní-li na vás opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe, rovnou zavolejte na instituci, na kterou se odkazuje.

Pokud vás někdo osloví po telefonu s tím, že je váš známý či dokonce se představí jako někdo z rodiny a bude po vás chtít peníze, v žádném případě se nenechte oklamat. Telefonní číslo na osobu, za kterou se může podvodník vydávat, jistě máte, a tak telefon zavěste a vše si sami ověřte.

Nikdy nedávejte peníze cizím lidem s tím, že je odnesou vaším příbuzným či známým, kteří je údajně potřebují.

Nepodléhejte lákavým vidinám výhodného nákupu a snadného zbohatnutí, v naprosté většině se totiž jedná o podvod.

22. března 2019

