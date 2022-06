Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dítě v ohrožení - pátráme po čtrnáctileté dívce

ČESKOLIPSKO – Pomozte při pátrání po čtrnáctileté dívce, která utekla z domova a může být v ohrožení života.

V pondělí 20. 6. 2022 kolem poledne utekla z domova v Zákupech 14letá dívka, která doma zanechala vzkaz, ze kterého vyplývá to, že by si mohla sama sáhnout i na život. Do současné doby se domů nevrátila a nepodala o sobě ani žádnou zprávu. Informace k pohřešované dívce naleznete v databázi pátrání po osobách i v následujícím odkazu:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=20300620221801

Pokud je uvedený odkaz neplatný, bylo pátrání po pohřešované dívce odvoláno.

Veškeré informace k pohřešované dívce sdělte policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.





21. 6. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

