Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

"Dítě v ohrožení"

Policisté pátrají po třináctileté dívce, která odešla včera do zájmového kroužku na plavání, kam ale nedošla. Pokud jste ji viděli, kontaktujte linku 158.

Pohřešovaná dívka byla naposledy viděla sestrou včera 9.května 2023 po 16:00 hod. v místě trvalého bydliště v Praha 5, kdy vše nasvědčovalo tomu, že řádně odchází do kroužku plavání v Praha 5 - Radlice, kam však již nedošla. Dívka je dle rodiny velký introvert a je možné, že má počínající psychické problémy. V době odchodu měla na sobě úzké černošedé džíny tzv. plísňáky. Červenou kratší mikinu po pupík, vpředu pod krkem zip a na hrudníku nápis. Dále má tmavě modrou šusťákovou bundu bez kapuce, bílé zánovní tenisky a tmavě fialový baťůžek. Hledaná má střední, 160 cm vysokou postavu, ovalný obličej, modré oči, dlouhé blond vlasy a malou jizva na čele.

Dívka má vazby především k Praze, kde bydlí cca 3 roky, není však vyloučeno, že by se mohla pohybovat i mimo metropoli. Policisté prohledali všechna známá místa, kde by se mohla nacházet, bohužel zatím nalezena nebyla. Dále kriminalisté zjistili, že dívka nastoupila včera ve čtvrt na pět odpoledne do soupravy metra ve stanici Jinonice a po půl hodině jízdy vystoupila ve stanici Černý Most, kde byla viděna naposledy.

Pokud jste ji viděli, kontaktujte prosím linku 158.

por, Mgr. Jan Rybanský - 10. květen 2023

